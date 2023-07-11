Небензя назвал спектаклем голосование по продлению механизма помощи в Сирии

Небензя назвал спектаклем голосование Совбеза ООН по продлению механизма помощи в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал спектаклем голосование Совбеза всемирной организации, касающееся продления действия механизма трансграничной помощи в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы снова стали свидетелями разыгрываемого Западом спектакля под названием "Трансграничный механизм оказания гумсодействия Сирии". Его главными отличительными особенностями являются полное пренебрежение интересами сирийского народа, а также стремление искусственно спровоцировать Россию на применение вето», — сказал дипломат.

Голосование по продлению действия механизма состоялось 11 июля в 17:00 по московскому времени. В ходе него Россия применила право вето, чтобы заблокировать проект резолюции Запада. Совбез ООН, в свою очередь, не поддержал российский вариант.

9 января Совбез всемирной организации принял резолюцию, продлевающую срок действия механизма до 10 июля. Это решение сохраняло в рабочем состоянии единственный пункт пропуска трансграничной помощи «Баб-эль-Хава» на границе Турции и Сирии. При этом, в отличие от предыдущих документов, в тексте отсутствовали положения о продлении работы коридора по истечении полугодового срока еще на шесть месяцев при принятии необходимой резолюции.