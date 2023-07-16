Российские войска пресекли деятельность четырех ДРГ на купянском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских ДРГ на купянском направлении

Российские войска пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что украинские ДРГ были ликвидированы в районах населенных пунктов Новоселовская Луганской народной республики (ЛНР) и Берестовое Харьковской области.

Кроме того, «Западная» группировка войск поразила подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка в Харьковской области.

14 июля Вооруженные силы России в Запорожской области ликвидировали украинскую ДРГ, состоящую из иностранных наемников.