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00:25, 16 июля 2023Мир

Глава Минобороны Британии захотел работать в баре

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что хотел бы работать в баре после ухода с поста

Фото: Caroline Chia / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пожелал работать в баре после ухода из политики. Об этом он сообщил в интервью газете The Times.

По его словам, он хотел бы вернуться к нормальной жизни после ухода с поста осенью этого года в ходе планирующихся перестановок в британском правительстве. «Я весьма счастлив пойти и работать в баре», — заявил глава МИД королевства. Помимо этого Уоллес хотел бы заниматься гонками «Формулы-1» или скачками.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в случае ухода из политики допустил для себя карьеру писателя. Он объяснил, что вся его жизнь связана с литературой. Однако в настоящее время свободного времени ему хватает только на чтение и общение с семьей. «Когда моя работа была связана с другими профессиями, мне и тогда хотелось заниматься писательским трудом. Сегодня мне это не удается», — заявил французский лидер.

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    Марина Совина
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