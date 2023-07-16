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12:19, 16 июля 2023Россия

Появилось видео отражения атаки беспилотников ВСУ на Севастополь

Опубликовано видео с отражением атаки беспилотников ВСУ на Севастополь 16 июля

В сети опубликовали видео, демонстрирующее отражение атаки украинских беспилотных аппаратов на Севастополь. Ролик доступен в Telegram-канале «Чп / Севастополь».

На видео показали работу экипажей Черноморского флота по безэкипажному катеру Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Надводные объекты такого типа являются сложными для поражения цели из-за их маневренности и быстроходности», — отметили авторы ролика.

В материале также говорится, что наиболее эффективным средством против беспилотных аппаратов является стрелковое оружие. По словам авторов канала, на видео не попал момент с уничтожением катера.

Утором 16 июля стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и флот отразили атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, один БПЛА был сбит над морем, еще пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде, также еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.

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    Андрей Ставицкий
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