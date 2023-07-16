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15:06, 16 июля 2023Россия

В Госдуме прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на Севастополь

Депутат Дмитрий Белик заявил, что оборона Севастополя выстроена тактически грамотно

Фото: Marco Rubino / Shutterstock / Fotodom

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. В беседе с РИА Новости он заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) и флот «утерли нос» украинским войскам, предпринявшим массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), так как оборона выстроена тактически грамотно.

«Оборона военно-морской базы в Севастополе в очередной раз утерла нос украинской военщине. Массированная атака дронов как с воздуха, так и с моря была успешно отбита. Украинские военные ушли несолоно хлебавши от берегов Севастополя, как говорится, просто поцеловали замок», — высказался Белик.

Парламентарий выразил мнение, что ВСУ с завидным упорством предпринимают попытки атаковать главную базу Черноморского фота в Севастополе, однако оборона выстроена тактически грамотно, личный состав благодаря многочисленным тренировкам стреляет одинаково метко как днем, так и ночью.

«Система обороны действует и эффективно, наши вооруженные силы извлекают уроки из боевых действий, и эта тенденция продолжается», — заключил депутат.

Утором 16 июля стало известно, что силы ПВО и флот отразили атаку девяти украинских БПЛА на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, один БПЛА был сбит над морем, еще пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы РЭБ, были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде, также еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.

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    Олег Давыдов
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