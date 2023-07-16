В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на Севастополь

В Минобороны заявили об атаке семи БПЛА и двух катеров ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Севастополь, задействовав семь беспилотных летательных аппаратов и два безэкипажных катера полупогруженного типа. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные предприняли попытку нанести удары по ряду объектов в Севастополе утром 16 июля. Однако российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника на большом расстоянии от берега над водами Черного моря. Еще пять украинских дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, так и не достигнув намеченных целей.