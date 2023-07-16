Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:20, 16 июля 2023Россия

В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на Севастополь

В Минобороны заявили об атаке семи БПЛА и двух катеров ВСУ на Севастополь

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Севастополь, задействовав семь беспилотных летательных аппаратов и два безэкипажных катера полупогруженного типа. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные предприняли попытку нанести удары по ряду объектов в Севастополе утром 16 июля. Однако российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника на большом расстоянии от берега над водами Черного моря. Еще пять украинских дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, так и не достигнув намеченных целей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на Севастополь

    Установлена личность Джека-потрошителя

    Непобежденная россиянка выиграла дебютный бой в UFC

    В российском городе двое подростков упали с 26-го этажа на стройке

    Россия впервые оказалась в тройке главных торговых партнеров Индии

    Кинолог рассказал о способности собак запомнить 100 слов

    Показаны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года

    Пропавшие в Красноярске мальчики найдены

    Россиянам рассказали о способах борьбы с шумными соседями

    Канаду уличили в работе по превращению Украины в «анти-Россию»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости