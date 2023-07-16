Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 16 июля 2023Россия

«Мста-С» уничтожила пехоту ВСУ на передовых позициях в ЛНР

РИА Новости: самоходная установка «Мста-С» уничтожила пехоту ВСУ в ЛНР

Фото: РИА Новости

Экипаж самоходной установки «Мста-С» уничтожил группы пехоты противника на передовых позициях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом РИА Новости сообщил российский военнослужащий.

По словам военнослужащего, были уничтожены наблюдательный пункт и группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая производила инженерные работы на передовых позициях в ЛНР.

«Наблюдательные посты, находящиеся на переднем крае, используя технические средства разведки и БПЛА, на удалении до трех километров обнаружили наблюдательный пункт и строящиеся инженерные позиции противник», — отметил собеседник агентства. По его словам, общая численность группы достигала десяти человек.

После получения координат экипаж нанес удар по позиции — одним пристрелочным, а далее с корректировкой двумя снарядами. В результате удара противник был уничтожен. Общий расход по цели составил три осколочно-фугасных снаряда калибра 152 миллиметра.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Склады располагались в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении

    Стало известно о состоянии госпитализированной актрисы Татьяны Васильевой

    Саммит в Вильнюсе выявил проблемы в отношениях Байдена и Зеленского

    «Мста-С» уничтожила пехоту ВСУ на передовых позициях в ЛНР

    Москвичи устроили «народный сход» против шаурмичной

    В Казани собака искусала лицо шестилетнего мальчика

    Белье бренда Ким Кардашьян спасло девушку от четырех выстрелов

    ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

    Полиция Ирана усилит контроль за соблюдением норм ношения хиджаба

    В Минобороны рассказали об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости