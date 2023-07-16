Российские военные поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило о поражении пункта управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Российские военные поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 16 июля журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что пункт управления располагался в районе поселка Дылеевка.

За сутки российские военнослужащие нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 124-х районах.

В оборонном ведомстве добавили, что за минувшие сутки «Южная» группировка войск отразила 15 атак ВСУ на донецком направлении. Украинские военные пытались организовать наступление в районах Северного, Орехово-Василевки, Красногоровки, Веселого, Новомихайловки, Первомайского и Марьинки в ДНР и в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.