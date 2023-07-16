Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 16 июля 2023Россия

Российские военные поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило о поражении пункта управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 16 июля журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что пункт управления располагался в районе поселка Дылеевка.

За сутки российские военнослужащие нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 124-х районах.

В оборонном ведомстве добавили, что за минувшие сутки «Южная» группировка войск отразила 15 атак ВСУ на донецком направлении. Украинские военные пытались организовать наступление в районах Северного, Орехово-Василевки, Красногоровки, Веселого, Новомихайловки, Первомайского и Марьинки в ДНР и в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении

    Белье бренда Ким Кардашьян спасло девушку от четырех выстрелов

    ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

    Полиция Ирана усилит контроль за соблюдением норм ношения хиджаба

    В Минобороны рассказали об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

    Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

    Лучший бомбардир «Зенита» ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак»

    Российские военные поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

    Татьяну Васильеву перевели в неврологическое отделение

    В Минобороны рассказали о 15 отбитых атаках ВСУ на донецком направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости