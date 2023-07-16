Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 16 июля 2023Бывший СССР

Представитель ВСУ рассказал о нехватке систем ПВО

Представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что у ВСУ не достаточно систем ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат рассказал, что войска не имеют достаточного количества систем ПВО для защиты важнейших объектов. Об этом Игнат заявил в интервью YouTube-каналу ТСН.

По словам Игната, ВСУ не располагают необходимым количеством систем ПВО, поэтому для прикрытия важных объектов их размещают в городах, а не распределяют в районах. Существующих систем недостаточно, чтобы «взять Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила».

«На окраинах размещены различные системы ПВО, а дальше размещены мобильные огневые группы, авиация работает в тех местах, где меньше систем ПВО», — объяснил спикер ВСУ. По словам Игната, если разместить средства ПВО дальше, то появятся бреши. «Сейчас нет другого способа, кроме как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам», — заключил Игнат.

Ранее в Минобороы России рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, за последние сутки российские военные перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла певица и актриса Джейн Биркин

    В Госдуме прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на Севастополь

    В Австрии призвали власти учитывать мнение населения по санкциям против России

    Брошенного младенца нашли около жилого дома в Москве

    На Украине захотели «взрослого поведения» от западных партнеров

    Стало известно о переводе выпавшего из окна сына Ефремова в другую больницу

    Московский актер рассказал о «самой невероятной» любви

    В римском Колизее произошел третий случай вандализма за месяц

    Тарпищев оценил обращение организаторов польского турнира к российским игрокам

    Глава МИД ФРГ оценила возможность мирных переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости