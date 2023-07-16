Представитель ВСУ рассказал о нехватке систем ПВО

Представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что у ВСУ не достаточно систем ПВО

Официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат рассказал, что войска не имеют достаточного количества систем ПВО для защиты важнейших объектов. Об этом Игнат заявил в интервью YouTube-каналу ТСН.

По словам Игната, ВСУ не располагают необходимым количеством систем ПВО, поэтому для прикрытия важных объектов их размещают в городах, а не распределяют в районах. Существующих систем недостаточно, чтобы «взять Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила».

«На окраинах размещены различные системы ПВО, а дальше размещены мобильные огневые группы, авиация работает в тех местах, где меньше систем ПВО», — объяснил спикер ВСУ. По словам Игната, если разместить средства ПВО дальше, то появятся бреши. «Сейчас нет другого способа, кроме как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам», — заключил Игнат.

Ранее в Минобороы России рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, за последние сутки российские военные перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200.