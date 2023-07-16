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03:55, 16 июля 2023Бывший СССР

В Херсоне оценили потери ВСУ в боях у Антоновского моста

Сальдо заявил, что ВСУ в боях у Антоновского моста потеряли не менее 100 солдат убитыми

Фото: Reuters

В ходе боев у Антоновского моста в Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Об этом ТАСС рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что «на самом пятачке» у моста и на дачах противник потерял убитыми не менее сотни бойцов, еще больше получили ранения. «Сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу и утонувших в реке при переправах», — добавил Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, что Российские войска контролируют большую часть островов, расположенных в дельте Днепра. По его словам, основание Антоновского моста зачищено от противника, а остатки бойцов ВСУ заблокированы на дачах ниже по течению, откуда нет прохода по суше. «Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются», — заявил он.

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    Марина Совина
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