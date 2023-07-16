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04:08, 16 июля 2023Мир

В США указали на уязвимость западной военной техники на Украине

WP: минные поля выявили уязвимость западной военной техники на Украине

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Минные поля продемонстрировали уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий на Украине. Об этом написали журналисты газеты Washington Post.

«Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков — особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard», — говорится в статье.

Обозреватели уточнили, что эту военную технику официальные лица «приветствовали и воспринимали как решающую для Украины».

В материале указано, что подрыв на минах нескольких бронемашин создает скопление техники в одном месте. И в результате она становится легкой мишенью для российских вертолетов. При этом техника для разминирования также не приносит большой пользы ВСУ с учетом того, что российские военные наносят по ним удары в первую очередь.

Ранее полковник запаса, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев раскрыл уязвимость танков Leopard 2 перед российской техникой.

По мнению военного эксперта, главными недостатками боевых машин являются двигательная установка танка и его контрастность на фоне теплового излучения. Он отметил, что российская армия имеет на вооружении теплопеленгаторы и инфракрасные обнаружители. Хатылев также подчеркнул, что Leopard 2 не обладают нужными характеристиками для современного танкового сражения.

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    Марина Совина
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