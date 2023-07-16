Россия впервые оказалась в тройке главных торговых партнеров Индии после Китая и США

Россия впервые оказалась в тройке главных торговых партнеров Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

По итогам пяти месяцев текущего года товарооборот между странами увеличился в в 3,8 раза и достиг 27,1 миллиарда долларов. При этом Индия закупила российских товаров на 26,5 миллиарда долларов, что выше прошлогодних показателей в 3,9 раза. Россия же импортировала индийской продукции на 639 миллиона долларов (роста в 2,6 раза)

Крупнейшим торговым партнером Индии остается Китай с общим товарооборотом в 41,1 миллиарда долларов. На втором месте — США (30,4 миллиарда долларов).

Индия ведет статистику крупнейших торговых партнеров с 1990-х годов. Несколько лет назад Россия занимала 25-е место в этом списке, лучшим ее результатом был показатель 1997-1998 финансовых лет — тогда она была 16-й.

Ранее сообщалось, что декабре прошлого года Россия отправила в Индию на четверть больше нефти, чем месяцем ранее, установив новый рекорд. Поставки сырой нефти из России в декабре оказались на 24 процента выше, чем в ноябре, главными покупателями были частные нефтеперерабатывающие заводы.