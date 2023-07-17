Российский блогер рассказал о необычных закусках к крепкому алкоголю в Польше

Блогер «Дзена» сообщил, что поляки используют пчелиные соты в качестве закуски к алкоголю

Российский тревел-блогер побывал в Польше и рассказал о самых необычных закусках к крепкому алкоголю в стране. Об этом путешественник написал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что некоторые поляки используют в качестве закуски к спиртным напиткам пчелиные соты. «Поначалу мне казалось это странным, но когда попробовал — не пожалел, — добавил он. — Важно, чтобы это были именно полные соты, которые при пережевывании истекают медом».

Также местные жители употребляют вместе с крепким алкоголем свежие пряные травы. «Видов на выбор достаточно много, из запомнившихся мне были свежая мята и полынь, — пояснил он. — Была и привычная нам руккола. Интересно, что травы были скручены в маленькие пучки, будто канапе из травы, которые нужно закинуть в рот целиком после очередной выпитой стопки».

Помимо меда и трав, идеальной закуской к алкоголю у местных жителей считаются орехи, в частности грецкие и фундук. «Причем у нас орехи подают к пиву, поляки же, напротив, удивились такому сочетанию, ведь для них орехи хороши именно к крепкому», — отметил блогер.

Ранее в июле российский тревел-блогер побывал в Польше и раскрыл несколько местных необычных способов борьбы с похмельем. Путешественник сообщил, что очень часто поляки борются с похмельем с помощью соленого молока.