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16:01, 17 июля 2023Бывший СССР

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о перехвате украинского разведывательного беспилотника
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который вел разведку по приграничной территории республики. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии (ГПК) в Telegram.

«Очередной инцидент зафиксирован 16 июля в Брагинском районе. Пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы на реке Днепр, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с территории Украины», — говорится в публикации.

В ГПК уточнили, что пограничный наряд применил радиоэлектронное ружье и пресек полет украинского дрона. Беспилотник принудительно посадили на воду, добавили в ведомстве. Отмечается, что Украина продолжает провокации, которые связаны с преднамеренным залетом дронов на белорусскую территорию.

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    Кристина Есикова
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