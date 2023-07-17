В Берлине оценили готовность оснащения дивизии боеприпасами при поддержке Киева

Маис: у Берлина не будет достаточного количества боеприпасов, если их передавать Киеву

Берлин не будет располагать достаточным количеством боеприпасов для оснащения немецкой дивизии к 2025 году, если страна будет передавать их Киеву, признал командующий армией, генерал-лейтенант Альфонс Маис в беседе с Reuters.

По его словам, поставить необходимое количество боеприпасов является амбициозной задачей, когда западные страны оказывают Киеву огромную военную поддержку, что еще больше истощает запасы, сильно сократившиеся после окончания холодный войны.

«Если мы бросим боеприпасы на Украину, у нас самих не будет их в наличии, пока не поступят новые заказы. В магазине "Сделай сам" боеприпасы не купишь, производственные возможности сократились за последние 30 лет», — отметил он.

В то же время Маис признал, что поддержка Киева сейчас важнее создания дивизии.

Также в беседе с агентством генерал-лейтенант рассказал, что на данный момент у Германии нет ни одной боеспособной дивизии, воинской части, насчитывающей более 20 тысяч военнослужащих. Планируется, что первое из трех подразделений будет подготовлено к 2025 году, а второе — к 2027-му.