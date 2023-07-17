Берлин решил создать самую оснащенную дивизию в НАТО к 2025 году

Берлин решил к 2025 году создать самую оснащенную дивизию в НАТО среди европейских союзников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего армией, генерал-лейтенанта Альфонса Меиса.

На данный момент у Германии нет ни одной боеспособной дивизии, воинской части, насчитывающей более 20 тысяч военнослужащих. Планируется, что первое из трех подразделений будет подготовлено к 2025 году, а второе — к 2027-му.

По словам генерал-лейтенанта, изначально Германия подготовит две механизированные бригады. «В любом случае этого будет достаточно, чтобы к 2025 году предоставить наиболее оснащенную дивизию из всех европейских партнеров НАТО. По крайней мере, это наша совместная цель с нашими голландскими партнерами», — отметил он.

Майс признал, что поставить дивизию, оснащенную достаточным количеством боеприпасов к 2025 году — амбициозная задача на фоне помощи Киеву. «Если мы отправим боеприпасы на Украину, у нас их не будет до тех пор, пока не поступят новые заказы (...), а производственные возможности сократились за последние 30 лет», — заявил немецкий военный, подчеркнув, что с этой проблемой сталкиваются все партнеры по НАТО.

Еще в начале января Борис Писториус заявил, что немецкой армии необходимо компенсировать оружие, включая танки, которые страна передала Киеву. Он также указал, что в краткосрочной перспективе Германия не в состоянии покрыть потребности своей армии.