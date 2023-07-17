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19:10, 17 июля 2023Из жизни

Мужчина раскрыл секрет будущей невестки и испортил свадьбу

Reddit: брат будущего мужа женщины раскрыл их общий секрет и испортил свадьбу

Фото: Brittney Weng / Unsplash

Пользовательница сети рассказала на форуме Reddit, что брат ее будущего мужа раскрыл их общий секрет и испортил ее свадьбу.

По словам невестки, она познакомилась с Крисом в колледже. Она сразу влюбилась в мужчину, однако старалась не сближаться с ним, так как знала, что ее чувства не были взаимными. Несмотря на это, несколько раз Крис признавался женщине в симпатии и приглашал ее на свидание, однако потом отказывался от своего предложения и извинялся.

Однажды Крис все-таки серьезно сказал, что хочет встречаться с женщиной. Пользовательница пригласила мужчину на вечеринку по случаю Нового года, и тот пришел с братом. «Всю вечеринку Крис игнорировал меня, а позже я увидела, как он целуется с моей соседкой. Они провели ночь в ее комнате. Тогда я решила, что брошу его. Хватит», — рассказывает автор поста. В тот день женщина начала общаться с братом Криса, позже пошла с ним на свидание и поняла, что влюбилась. Через некоторое время молодой человек сделал ей предложение.

Женщина не собиралась рассказывать жениху, что была влюблена в его брата. Однако во время репетиции свадебного ужина Крис рассказал обо всем друзьям и родным молодоженов. «В конце он сказал, что жалеет и всегда будет жалеть, что не пригласил меня тогда на свидание», — написала пользовательница. По ее словам, после этого всем присутствующим было очень неловко.

Женщина добавила, что на свадьбе ее муж пытался вести себя доброжелательно, однако она чувствовала, что он обижен и зол. После вечеринки мужчина спросил жену, встречается ли она с ним только потому, что до сих пор любит Криса. «Я начала плакать, потому что это абсолютно не так. Мы начали ходить на свидания, стали друзьями. Я убедилась, что мне нужен именно он, прежде чем начать романтические отношения. Я никогда никого не любила так, как люблю своего мужа», — утверждает она.

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Автор поста сказала, что они с мужем собираются поехать в медовый месяц, однако мужчина почти не разговаривает с ней и выглядит очень расстроенным. «Я не могу повернуть время вспять, поэтому не знаю, что мне делать», — признается женщина.

Многие пользователи форума осудили Криса и назвали его нарциссом. Люди также поддержали автора поста и отметили, что она ни в чем не виновата. «Дай мужу время. Ты не сделала ничего плохого. Откуда тебе было знать, что влюбленность, которая даже не проявлялась, перерастет в такое?» — пишет один человек в комментариях.

Ранее сообщалось, что житель Китая случайно раскрыл измену жены, прогуливаясь по улице. Жена, которую он увидел во время прогулки, шла с незнакомцем за руку.

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    Алиса Удовик
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