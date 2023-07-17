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10:55, 17 июля 2023Из жизни

Полуголые женщины устроили драку в роскошном казино и попали на видео

Fox News: в США четыре женщины устроили драку в казино

В Лас-Вегасе, США, полуголые женщины подрались в казино и попали на видео. Об этом сообщает Fox News.

Четыре женщины устроили драку в роскошном казино-отеле Wynn Las Vegas. Потасовку снял на видео один из посетителей заведения. На кадрах видно, как женщина с задравшейся юбкой набрасывается на посетительницу и бросает ее на землю, после чего находившийся в казино мужчина пытается их разнять. В этот момент третья участница драки нападает на четвертую, все это время наблюдавшую за происходящим, и бьет ее по лицу. Вскоре мужчине удается оттащить двух женщин. Посетительницы успокаиваются, однако зачинщица драки в одних стрингах продолжает нападать на них, размахивая туфлей на каблуке.

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В следующем кадре видно, как мужчина и охранник казино разнимают вновь завязавшуюся драку между женщинами. Когда посетительниц наконец растаскивают, охранник прижимает женщину в нижнем белье к полу и заводит ее руки за спину.

Неясно, что послужило причиной драки. Как сообщили сотрудники полиции, женщин не арестовали, однако им было выдано предупреждение.

Ранее сообщалось, что блогер из Австралии сразился с разъяренной обезьяной, которая напала на его сына во время отдыха на пляже. На видео попал момент, когда отец отчаянно пытается спасти годовалого сына от стаи приматов.

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    Алиса Удовик
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