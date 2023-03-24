Блогер сразился с разъяренной обезьяной ради спасения сына

Daily Mail: отец сразился с агрессивной обезьяной и спас сына

Блогер из Австралии сразился с разъяренной обезьяной, которая напала на его сына во время отдыха на пляже на архипелаге Пхи-Пхи в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

Утром 38-летний Райли Уайтлум и 29-летняя Элайна Караусу с двумя сыновьями пришли на пляж и попытались приманить обезьян, чтобы показать их детям, но безуспешно.

Австралийцы вернулись туда же на закате и подошли к стае животных. Неожиданно агрессивные обезьяны напали на них. Животные начали хватать принадлежащие семье сумки с паспортами, деньгами и телефонами, напали на младшего сына блогеров. На видео попал момент, когда отец отчаянно пытается спасти годовалого сына от стаи приматов. Мужчине удалось отпугнуть обезьян, ударив одну из них, и схватить сына на руки. Несмотря на это, австралиец получил множество царапин и укусов.

В этот момент Караусу ныряла с маской и не знала, что происходит на берегу.

Австралийцам пришлось обратиться к врачам для получения прививок от столбняка и бешенства. Уайтлум потерял сознание от болезненного укола.

Блогеры не знали, что пляж известен нападениями обезьян. Если бы Уайтлуму и Караусу были осведомлены об этом, они бы не пошли отдыхать на данный пляж.

Пара познакомилась в Греции и путешествует на яхте по всему миру уже девять лет. Они отправились в путешествие, когда были знакомы всего несколько недель. Они зарабатывают благодаря рекламе в соцсетях и платформе Patreon, где подписчики могут поддержать их путешествия пожертвованиями.

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