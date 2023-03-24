Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:43, 24 марта 2023Из жизни

Блогер сразился с разъяренной обезьяной ради спасения сына

Daily Mail: отец сразился с агрессивной обезьяной и спас сына

Блогер из Австралии сразился с разъяренной обезьяной, которая напала на его сына во время отдыха на пляже на архипелаге Пхи-Пхи в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

Утром 38-летний Райли Уайтлум и 29-летняя Элайна Караусу с двумя сыновьями пришли на пляж и попытались приманить обезьян, чтобы показать их детям, но безуспешно.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Австралийцы вернулись туда же на закате и подошли к стае животных. Неожиданно агрессивные обезьяны напали на них. Животные начали хватать принадлежащие семье сумки с паспортами, деньгами и телефонами, напали на младшего сына блогеров. На видео попал момент, когда отец отчаянно пытается спасти годовалого сына от стаи приматов. Мужчине удалось отпугнуть обезьян, ударив одну из них, и схватить сына на руки. Несмотря на это, австралиец получил множество царапин и укусов.

В этот момент Караусу ныряла с маской и не знала, что происходит на берегу.

Австралийцам пришлось обратиться к врачам для получения прививок от столбняка и бешенства. Уайтлум потерял сознание от болезненного укола.

Блогеры не знали, что пляж известен нападениями обезьян. Если бы Уайтлуму и Караусу были осведомлены об этом, они бы не пошли отдыхать на данный пляж.

Пара познакомилась в Греции и путешествует на яхте по всему миру уже девять лет. Они отправились в путешествие, когда были знакомы всего несколько недель. Они зарабатывают благодаря рекламе в соцсетях и платформе Patreon, где подписчики могут поддержать их путешествия пожертвованиями.

Ранее сообщалось, что мастер восточных единоборств в китайской провинции Сычуань подрался с двумя тибетскими макаками и возмутил пользователей соцсетей. Видео необычного поединка опубликовали в социальных сетях туристы, ставшие его свидетелями.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Стало известно о тайном соглашении Роналду с «Ювентусом»
Немецкий токсиколог заявил о постановочной химатаке в сирийской Думе
В Энергодаре нашли конспиративную квартиру украинских диверсантов
В США взорвался попавший в аварию бензовоз
Диетолог назвал сгущающие кровь напитки
Психолог Долгов перечислил главные тесты на совместимость с партнером
Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны
Макрон заявил о готовности ЕС помочь Зеленскому «победить» Россию
Блогер сразился с разъяренной обезьяной ради спасения сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.