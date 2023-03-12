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16:01, 12 марта 2023Из жизни

Мастер кунг-фу подрался с обезьянами и попал на видео

Daily Mail: мастер восточных единоборств подрался с двумя обезьянами

Мастер восточных единоборств в китайской провинции Сычуань подрался с двумя тибетскими макаками и возмутил пользователей соцсетей. Схватка попала на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

Героем ролика, снятого на горе Эмэйшань, стал мастер кунг-фу по фамилии Се. Мужчина попытался погладить одного из макаков, сидевших рядом с ним. Однако как только он коснулся обезьяны, она напаоа на него, и Се ответил ей ударом. Затем он наклонился через перила, чтобы нанести примату еще несколько ударов.

Воспользовавшись тем, что мужчина отвернулся, другой макак бросился на помощь собрату. Си отгнал его серией ударов по воздуху.

Видео необычного поединка опубликовали в социальных сетях туристы, ставшие его свидетелями. Некоторые пользователи возмутились поведением Се и заявили, что мужчина должен был держаться подальше от диких животных. Другие посчитали, что это была заслуженная месть обезьянам, которые славятся нападениями на туристов ради еды.

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Через несколько дней Се сам опубликовал видео схватки в китайском аналоге TikTok. Он сказал, что занимается боевыми искусствами, поэтому когда обезьяна ударила его, он на автомате ответил ей. «Конечно, я сдерживал себя. В конце концов, они являются охраняемыми животными. Я хотел, чтобы они ушли, просто хотел отпугнуть их», — объяснился мужчина.

Местные власти обратились к общественности с призывом держаться подальше от обезьян.

Ранее сообщалось, что в Китае мастер кунг-фу продемонстрировал умение втягивать жидкость ноздрей и брызгать ею из глаза. Он утверждает, что этот навык — «древнее китайское знание».

Алиса Дмитриева
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