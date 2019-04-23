Мастер кунг-фу втянул воду носом и брызнул ей из глаза

dailymail.co.uk

В Китае мастер кунг-фу продемонстрировал умение втягивать жидкость ноздрей и брызгать ей из глаза. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Чжан Илун, специалист по боевым искусствам из Синьсяна, провинция Хэнань, утверждает, что этот навык — «древнее китайское знание». Мужчина признался, что десять лет учился правильно выполнять трюк.

На ролике Илун втягивал воду и молоко из бокала и прыскал жидкостью из слезной железы правого глаза. Мастер кунг-фу смог полить растение и даже начертить иероглиф струей. Он утверждает, что может брызгать на расстояние до 1,7 метра.

Илун призвал зрителей видео не повторять его трюк. «Это опасно. Я тренировался больше десяти лет. Пожалуйста, не подражайте мне. Особенно это касается детей», — подчеркнул он.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!