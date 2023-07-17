Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в сети

Президент Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в сети

Президент России Владимир Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в сети, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку», — говорится в документе.

Согласно поручению Путина, ответственными в этой сфере назначены генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Следует представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере. Поручение должно быть исполнено до 1 сентября 2023 года.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил Совету по правам человека (СПЧ) рассмотреть предложения, касающиеся введения уголовной ответственности за дискриминацию россиян, проживающих за рубежом.

