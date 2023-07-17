Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:35, 17 июля 2023Россия

Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в сети

Президент Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в сети
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в сети, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку», — говорится в документе.

Согласно поручению Путина, ответственными в этой сфере назначены генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Следует представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере. Поручение должно быть исполнено до 1 сентября 2023 года.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил Совету по правам человека (СПЧ) рассмотреть предложения, касающиеся введения уголовной ответственности за дискриминацию россиян, проживающих за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде допустили переговоры с Украиной к осени

    Россия выступила против приглашения восьми западных стран на заседание СБ ООН

    Россия проведет расследование об участии Британии в провокации в украинской Буче

    Кулеба ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атаке на Крымский мост

    Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в сети

    Названа альтернатива зерновой сделке

    Путин поручил скорректировать стратегию национальной политики России

    Бывшая российская легкоатлетка принесла Кипру первое золото на молодежном ЧЕ

    В США испугались внешнего вида Зеленского на саммите НАТО

    В США оценили последствия атаки на Крымский мост для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости