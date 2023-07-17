Дипломат высказался о надежде Киева продолжить экспорт зерна без России

Дипломат: для продолжения Украиной экспорта зерна по Черному морю без РФ нужны переговоры

Дипломат в ООН заявил, что для продолжения экспорта зерна Украиной по черноморскому коридору без участия России необходимы новые переговоры. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Черноморская зерновая инициатива была подписана тремя сторонами: Россией, Украиной и Турцией. Параграф "H" позволяет стороне выйти [из соглашения], что является завершением договоренности», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что любая другая инициатива должна стать предметом переговоров между сторонами, которые хотят их проводить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже без России нужно делать все для возможности использовать черноморский коридор. По его словам, компании, которые владеют судами, якобы сообщили ему о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать».

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. Часть, касающаяся Москвы в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор, добавил он.