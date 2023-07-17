В старинной российской деревне начнут транслировать записанные в XX веке голоса

В старинной карельской деревне Хайколя начнут транслировать записанные в XX веке голоса

В старинной карельской этно-деревне Хайколя начнут транслировать записанные в XX веке голоса местных жителей. Об этом сообщает министерство культуры Республики Карелия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проекта «Музыка родного языка» были созданы мультимедийные модули — их установили на проложенном в поселении пешеходном маршруте «Тропой родичей». Из устройств звучат фонограммы с голосами жителей Хайколя, записанными в разные годы прошлого века. Часть модулей показывают документальные и анимационные ролики.

Все записи звучат на карельском языке, а видеоролики сопровождаются русскими субтитрами. Послушать перевод записей можно с помощью мобильного гида.

Историческая деревня Хайколя входит в число самых старых и наиболее сохранившихся поселений на территории Беломорской Карелии и является объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали аудиовизуальный фонд диалектов исчезающих языков Арктики. В ходе работы специалисты задокументировали материалы эвенов из 13 районов Якутии и тундренных юкагиров Нижнеколымского района республики по фольклору, диалектам и говорам.