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12:15, 17 июля 2023Путешествия

Раскрыто влияние атаки на Крымский мост на поведение российских туристов

Россияне начали продлевать проживание в отелях Крыма после теракта на мосту

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские туристы продлевают проживание в гостиницах Крыма из-за задержек в пути, которые начали возникать после теракта на мосту. Влияние атаки на поведение отечественных путешественников «Интерфаксу» раскрыли в пресс-службе туроператора «Интурист».

«Так как время прибытия туристов в отели индивидуально, то по каждой заявке, где они могут задержаться и не добраться до места начала отдыха вовремя», — пояснили представители компании, добавив, что все вопросы с гостиницами будут решаться в индивидуальном порядке.

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Более того, по словам экспертов, срочных запросов о досрочном прерывании отдыха от находящихся в Крыму россиян не поступало. Путешественники, выезжающие 18 июля на поезде в республику, также не собираются отменять свою поездку.

«Ситуация по аннуляциям и переносам туров прояснится ближе к вечеру, — заявили в пресс-службе. — Все зависит от транспортной ситуации».

При этом в «Интуристе» выразили надежду, что пропускную способность Крымского моста восстановят в кратчайшие сроки. В компании подчеркнули, что поезда уже идут по графику.

Ранее в июле президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что отели Крыма бесплатно продлят проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за теракта на Крымском мосту. Специалист уточнил, что все крымские отельеры, с которыми общались представители РСТ, выразили готовность пойти навстречу туристам и решить вопросы продления размещения.

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    Фариза Бацазова
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