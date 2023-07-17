Раскрыто влияние атаки на Крымский мост на поведение российских туристов

Россияне начали продлевать проживание в отелях Крыма после теракта на мосту

Российские туристы продлевают проживание в гостиницах Крыма из-за задержек в пути, которые начали возникать после теракта на мосту. Влияние атаки на поведение отечественных путешественников «Интерфаксу» раскрыли в пресс-службе туроператора «Интурист».

«Так как время прибытия туристов в отели индивидуально, то по каждой заявке, где они могут задержаться и не добраться до места начала отдыха вовремя», — пояснили представители компании, добавив, что все вопросы с гостиницами будут решаться в индивидуальном порядке.

Более того, по словам экспертов, срочных запросов о досрочном прерывании отдыха от находящихся в Крыму россиян не поступало. Путешественники, выезжающие 18 июля на поезде в республику, также не собираются отменять свою поездку.

«Ситуация по аннуляциям и переносам туров прояснится ближе к вечеру, — заявили в пресс-службе. — Все зависит от транспортной ситуации».

При этом в «Интуристе» выразили надежду, что пропускную способность Крымского моста восстановят в кратчайшие сроки. В компании подчеркнули, что поезда уже идут по графику.

Ранее в июле президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что отели Крыма бесплатно продлят проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за теракта на Крымском мосту. Специалист уточнил, что все крымские отельеры, с которыми общались представители РСТ, выразили готовность пойти навстречу туристам и решить вопросы продления размещения.