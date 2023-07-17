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16:32, 17 июля 2023Россия

В России допустили введение карантина из-за неизвестной болезни в Египте

Вирусолог Викулов допустил введение карантина в России из-за неизвестной болезни в Египте

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России могут ввести карантин из-за неизвестной болезни, выявленной в Египте, однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Роспотребнадзор. Такое развитие событий в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» допустил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, обсервация и карантинные мероприятия могут понадобиться, если заболевание будут массово выявлять у прибывающих из Египта, в том числе внутри самолета.

«Пока таких решений нет, и на границе нет требований подобного рода», — сообщил вирусолог. Он добавил, что в настоящее время необходимо больше информации, чтобы понять природу заболевания. Предположительно, речь идет о трансмиссивной инфекции, передающейся с укусами насекомых.

Викулов подчеркнул, что окончательные сведения будут получены по результатам ПЦР-диагностики и необходимых проб. «Пока ситуация в подвешенном состоянии. Симптомы напоминают и простуду, и гриппоподобные состояния, симптомы гастроэнтерита, помимо лихорадочных явлений. Достаточно пестрые картины», — заключил он.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора доложили, что в России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта. В ведомстве предупредили, что по возвращении из Египта и в случае ухудшения состояния гражданам необходимо обратиться к врачу.

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    Варвара Кошечкина
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