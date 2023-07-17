На Кубани захотели принять не доехавших до Крыма туристов

Губернатор Кондратьев: Кубань готова принять не доехавших до Крыма туристов

На Кубани захотели принять туристов, которые не доехали до Крыма из-за теракта на Крымском мосту. Готовность к приему отдыхающих выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит РИА Новости.

«Конечно. Кубань всегда принимала, примет и будет принимать отдыхающих с распростертыми руками», — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что российские туристы продлевают проживание в гостиницах Крыма из-за задержек в пути, которые начали возникать после теракта на мосту.