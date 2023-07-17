Женщина нашла выброшенный на пляж скелет «русалки»

Daily Star: в Австралии женщина нашла на пляже похожий на русалку скелет

Жительница Австралии обнаружила выброшенный на пляж скелет, принадлежавший, по ее мнению, русалке. Об этом сообщает Daily Star.

Бобби-Ли Оутс нашла скелет на пляже в городе Кеппел Сэндс, штат Квинсленд. Он представлял собой тело с грудной клеткой и позвоночником, длина которого достигала около 180 сантиметров. Когда женщина взглянула на череп, то решила, что он похож на человеческий. Она сразу предположила, что это скелет русалки, так как вместо ног у него была продолговатая кость. «Затем мы обрадовались, потому что я подумала, что мы открыли новый удивительный вид. Мы были потрясены и удивлены», — рассказывает Оутс.

Женщина сфотографировала находку и выложила снимки в социальную сеть, попросив пользователей определить, кому принадлежит скелет. Некоторые люди подтвердили предположения Оутс, заявив, что она нашла скелет русалки. Однако другие решили, что это дюгонь — водное млекопитающее из отряда сирен или морских коров.

«На мой взгляд, это определенно похоже на маленькое китообразное», — выдвинул еще одну версию сотрудник Лондонского зоологического общества Роб Девиль.

Оутс отметила, что так и не поняла, какое животное она нашла на пляже. «Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Это похоже на что-то ненастоящее», — поделилась сомнениями астралийка.

Ранее сообщалось, что ученый из Гарварда, известный своими поисками НЛО и пришельцев, сообщил, что он и его команда предположительно обнаружили на дне океана крошечные фрагменты инопланетного корабля. Находки уже доставили в лабораторию, где их изучат.