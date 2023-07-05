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20:25, 5 июля 2023Из жизни

Ученый из Гарварда обнаружил фрагменты корабля пришельцев в океане

Астрофизик из Гарварда нашел фрагменты инопланетного корабля на дне океана

Фото: Berenice Melis / Unsplash

Ученый из Гарварда, известный своими поисками НЛО и пришельцев, сообщил, что он и его команда предположительно обнаружили на дне океана крошечные фрагменты инопланетного корабля. Об этом сообщает BBC News.

Всемирно известный астрофизик, профессор Гарвардского университета Ави (Абрахам) Леб, получил широкую популярность после выдвижения теории об искусственной природе астероида Оумуамуа, зафиксированном в 2017 году. Астероид, за которым наблюдали многие астрономы, по необъяснимым причинам отклонился от ожидаемой траектории и ускорился без видимых причин.

В этот раз внимание Леба привлек метеорит, который упал в Тихий океан в 2014 году. Он отличался необычайно высокой скоростью движения. Метеориту присвоили название CNEOS1 2014-01-08, но позднее переименовали в IM1. Заподозрив, что объект может иметь отношение к внеземным цивилизациям, ученый отправился к месту его падения и нашел его фрагменты. Он и его команда при помощи специального аппарата с магнитными щупами извлекли с глубины 1700 метров около полусотни крошечных шариков (примерно 0,3 миллиметра), состоящих из железа, магния и титана.

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Леб и его коллеги считают, что эти «сферулы», как они их назвали, могут оказаться доказательством того, что инопланетный корабль совершил аварийную посадку на Земле. Находки уже доставили в лабораторию, где их изучат.

При этом многие коллеги Леба выступили с опровержением его теории и сообщили, что фрагменты упавших метеоритов часто имеют подобный состав, а форму находки можно объяснить физическими процессами, происходящими при падении космических тел в атмосферу и затем в воду.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2858 года, предсказал нашествие НЛО на Ямайку. Кроме того, @darknesstimetravel предрек, что 19 октября «таинственное светящееся облако» накроет вершину Эйфелевой башни.

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    Алиса Дмитриева
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