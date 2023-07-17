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09:54, 17 июля 2023Силовые структуры

Москвичей осудят за покушение на мошенничество на 14 миллионов рублей

На Сахалине москвича и столичного адвоката осудят за покушение на аферу на 14 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Сахалине 58-летнего адвоката Московской коллегии адвокатов и 61-летнего жителя столицы осудят за покушение на мошенничество и предложение посредничества в передаче взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Сахалинской области.

По данным ведомства, обвиняемые познакомились с жителем региона, который находился под следствием из-за совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В ноябре 2022 года один из фигурантов встретился с мужчиной в Южно-Сахалинске и сказал ему, что может выступить в качестве посредника в передаче взятки в 14 миллионов рублей силовикам и сотрудникам суда. На этой встрече присутствовал и адвокат, который подтвердил эти слова и сказал, что сможет повлиять на то, чтобы россиянин получил условный срок.

При этом в реальности адвокат и его знакомый не собирались выполнять своих обещаний. Сахалинец поверил им и передал три миллиона рублей в качестве части от общей суммы взятки. После этого фигурантов задержали сотрудники ФСБ.

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    Елизавета Новикова
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