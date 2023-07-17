Экс-советник Кучмы Соскин призвал отменить военное положение и готовиться к выборам

Президент Украины Владимир Зеленский довел население страны до голода и нищеты. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, потери Украины от военных действий становятся все более заметными, а украинцам не хватает денег на еду, при этом цены на продукты продолжают расти.

Экс-советник Кучмы подчеркнул, что люди, находясь в таких условиях, должны сопротивляться политике Зеленского, а лучшим вариантом для страны может стать отмена военного положения и подготовка к досрочным выборам.

Ранее бывший прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Зеленского в начале конфликта с Россией. «Почему началась война? Потому что президент Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти», — высказался он.