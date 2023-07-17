На Украине обвинили Зеленского в начале конфликта с Россией

Экс-генпрокурор Украины Луценко обвинил Зеленского в начале конфликта с Россией

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в начале конфликта с Россией. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Почему началась война? Потому что президент Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти», — высказался он. Луценко также отметил, что президент Украины совершил несколько системных ошибок по многим направлениям.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в республике начинает выстраиваться внутренний фронт против Зеленского. По его мнению, глава государства «уже всем надоел». Помимо этого, на Украине растет недовольство из-за некомпетентности правительства Зеленского и провалов армии страны. В частности, он считает, что украинскому лидеру грозит борьба за власть с мэром Киева Виталием Кличко.

