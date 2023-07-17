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12:46, 17 июля 2023Мир

В Кремле оценили отношения России и Запада

Песков: Россия не развивает отношения с Западом, но каналы для диалога все равно нужны

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Россия не развивает отношения с Западом, но это не значит, что собирается разрывать контакты, поскольку каналы для диалога нужны. Отношения Москвы с западными странами оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли. Вопрос, наверное, не совсем корректный, потому что в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога», — отметил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это не означает, что Москва «как-то развивает какие-то отношения», в настоящее время об этом не может быть и речи.

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    Семен Александров
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