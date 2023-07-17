Ранее судимые россияне похитили мужчину и забрали у него одежду и деньги

В Архангельске трое мужчин похитили 26-летнего местного жителя, избили и забрали деньги

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих ранее судимых жителей Архангельска в возрасте от 32 до 34 лет, обвиняемых в похищении незнакомого 26-летнего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Фигурантам вменяют совершение преступлений по статьям 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы») и 162 УК РФ («Разбойное нападение, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия»). Против одного также возбудили дело по статье 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

По версии следствия, ночью 31 марта в центре Архангельска трое мужчин насильно посадили в автомобиль незнакомого им ранее молодого человека, нанесли ему удары молотком по голове и телу, а потом, угрожая, потребовали отдать одежду и личные вещи, в том числе телефон и деньги.

В результате пострадавший передал им имущество на общую сумму более 22 тысяч рублей и паспорт, после чего его высадили из машины. Мужчина сразу же обратился в полицию. Силовики оперативно задержали обвиняемых, один из которых находился в федеральном розыске.

Свою вину задержанные не признали, заявив, что заподозрили молодого человека в распространении наркотиков на фоне его странного поведения. По словам обвиняемых, именно из-за этого они запихнули молодого мужчину в машину. В ходе следствия указанная версия не нашла подтверждения. Теперь мужчин ждет суд.

