Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:23, 17 июля 2023Силовые структуры

Ранее судимые россияне похитили мужчину и забрали у него одежду и деньги

В Архангельске трое мужчин похитили 26-летнего местного жителя, избили и забрали деньги

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих ранее судимых жителей Архангельска в возрасте от 32 до 34 лет, обвиняемых в похищении незнакомого 26-летнего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Фигурантам вменяют совершение преступлений по статьям 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы») и 162 УК РФ («Разбойное нападение, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия»). Против одного также возбудили дело по статье 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

По версии следствия, ночью 31 марта в центре Архангельска трое мужчин насильно посадили в автомобиль незнакомого им ранее молодого человека, нанесли ему удары молотком по голове и телу, а потом, угрожая, потребовали отдать одежду и личные вещи, в том числе телефон и деньги.

В результате пострадавший передал им имущество на общую сумму более 22 тысяч рублей и паспорт, после чего его высадили из машины. Мужчина сразу же обратился в полицию. Силовики оперативно задержали обвиняемых, один из которых находился в федеральном розыске.

Свою вину задержанные не признали, заявив, что заподозрили молодого человека в распространении наркотиков на фоне его странного поведения. По словам обвиняемых, именно из-за этого они запихнули молодого мужчину в машину. В ходе следствия указанная версия не нашла подтверждения. Теперь мужчин ждет суд.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответные действия после атаки на Крымский мост

    Власти раскрыли сроки запуска автодвижения по Крымскому мосту

    Диетологи назвали самые опасные для здоровья экспресс-диеты

    В российском регионе задержали этническую группировку с килограммом героина

    Путин собрал совещание по ситуации на Крымском мосту

    Стало известно о попытках Киева найти альтернативу зерновой сделке

    Рост зарплат американцев обогнал рост цен впервые за два года

    Хуснуллин рассказал о не подлежащей восстановлению части Крымского моста

    Дельфины напали на купальщиков и переломали им кости

    Голди Хоун объяснила отказ обручаться с Куртом Расселом после 40 лет отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости