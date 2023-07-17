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09:30, 17 июля 2023Россия

Раскрыты детали нового масштабного медицинского проекта в Москве

Вице-мэр Москвы Ракова рассказала об обучении 400 «помощников врачей»

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Порядка 400 помощников врачей в проекте проактивного диспансерного динамического наблюдения прошли обучение на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Специалисты подробно отрабатывали навыки коммуникации с пациентом, обучались сопровождению пациентов в ЕМИАС, а также подтверждали полноту знаний по медицинским вопросам.

«Помощники врачей проходят мощную подготовку, чтобы стать настоящими "проводниками" для пациента. Порядка 400 специалистов завершили обучение в Кадровом центре Депздрава — в нашем едином образовательном хабе. Образовательная программа длилась более 50 академических часов, проходила в очном формате и состояла из двух частей, — рассказала Ракова. — По итогам специалисты сдали экзамен, который принимали эксперты центра вместе с врачами-методистами».

Первая часть, по ее словам, затрагивала организационные и коммуникационные вопросы, навыки работы с ЕМИАС и цифровыми инструментами. Ракова объяснила, что специалисты привыкли общаться с пациентами лично во время приемов в поликлиниках, поэтому одно из ключевых направлений — формирование навыка дистанционного общения. Помощники учились работать с возражениями, совершенствовали техники преподнесения информации, чтобы прививать пациентам культуру заботы о своем здоровье и регулярного посещения врача. Вторая часть обучения состояла из проверки полноты знаний медицинских вопросов и специфики тех заболеваний, которые входят в программу динамического наблюдения.

«Это был очень интересный опыт, поскольку образовательная программа включала в себя сразу несколько направлений, — отметила и.о. директора Кадрового центра Депздрава Юлия Уварова. — Помощники врача, подобранные из числа среднего медицинского персонала, должны были освоить определенные психологические и коммуникативные навыки, научиться грамотно и конструктивно общаться с разными категориями пациентов по телефону, что предполагает и наличие углубленных медицинских знаний. Кроме того, программа предусматривала и формирование навыков работы со специальным модулем Единой медицинской информационно-аналитической системой».

Помощники врачей обеспечивают постоянную коммуникацию между врачом и пациентами с хроническими заболеваниями. Они отслеживают состояние пациентов в промежутке между приемами, напоминают им о необходимости прохождения обследований, дают рекомендации по самоконтролю для каждого заболевания, рассказывают о правилах здорового образа жизни, которые снижают риск обострений и ухудшений самочувствия, и консультируют по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Как отметили в соцкомплексе Москвы, эти специалисты должны всегда быть на связи с пациентами, чтобы при необходимости ответить на вопросы о приеме лекарств и назначениях врача, помочь записаться на исследования и на прием к врачу.

Стать помощником врача может специалист со средним медицинским образованием. Главные критерии: стрессоустойчивость, коммуникабельность, пациентоориентированность, умение работать с возражениями, а также уверенные навыки работы с компьютером. Отбор претендентов проводится специалистами Кадрового центра.

Проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению создавался в Москве с целью увеличить продолжительность жизни горожан с хроническими заболеваниями и значительно улучшить ее качество. Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно и в динамике. К примеру, если они увидят в ЕМИАС факт вызова скорой или врача на дом, врачи могут «проактивно пригласить пациента на прием», не дожидаясь планового визита.

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    Инга Разумовская
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