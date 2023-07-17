Путин поручил российским регионам увековечить память участников СВО

Президент России Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО

Российский президент Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников специальной военной операции (СВО), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения указан до 1 сентября 2023 года. Ответсвенными за исполнение будут должностные лица в российских регионах. «Принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», — говорится в документе.

Ранее министерство науки и высшего образования России разработало льготу для студентов-участников СВО, согласно которой они смогут перевестись с платного обучения на бюджет. Основанием для перехода на бюджет станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение о переводе будет принимать специальная комиссия, чей состав и полномочия установят в образовательных учреждениях самостоятельно.