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00:02, 18 июля 2023Мир

Путин поручил российским регионам увековечить память участников СВО

Президент России Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников специальной военной операции (СВО), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения указан до 1 сентября 2023 года. Ответсвенными за исполнение будут должностные лица в российских регионах. «Принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», — говорится в документе.

Ранее министерство науки и высшего образования России разработало льготу для студентов-участников СВО, согласно которой они смогут перевестись с платного обучения на бюджет. Основанием для перехода на бюджет станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение о переводе будет принимать специальная комиссия, чей состав и полномочия установят в образовательных учреждениях самостоятельно.

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    Марина Совина
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