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19:16, 17 июля 2023Путешествия

Пассажир пытался открыть аварийный выход перед вылетом и вызвал хаос в самолете

Пассажир рейса IndiGo попытался открыть аварийный выход и напугал попутчиков

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Пассажир рейса IndiGo попытался открыть аварийный выход перед вылетом самолета и вызвал хаос на борту. Об этом сообщает Simple Flying.

Уточняется, что рейс следовал из Хайдарабада в Нью-Дели. Путешественник, сидевший у аварийной двери, снял с нее крышку, чем сильно напугал попутчиков и членов экипажа. Бортпроводники восстановили крышку и пересадили нарушителя на другое место.

После прибытия в Нью-Дели пассажира передали властям.

Ранее в мае пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates напился в баре и попытался помочиться на попутчицу. Потерпевшая получила компенсацию от перевозчика.

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    Зарина Дзагоева
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