Туристы привезли ребенка на Ибицу, возмутились шумом и вызвали споры в сети

Отдыхающий на Ибице турист получил письмо с оскорблениями от возмущенных шумом родителей

Турист, отдыхающий на Ибице с компанией друзей, получил письмо с оскорблениями от родителей двухлетнего ребенка, возмущенных шумом. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter, прикрепив снимок послания.

Так, путешественники привезли ребенка на курорт и разозлились, когда шумные соседи разбудили малыша. В письме они назвали адресата и его друзей эгоистичными наркоманами, а также обвинили в неуважительном отношении к другим людям.

Ситуация вызвала споры среди пользователей сети. Многие раскритиковали поведение родителей, отметив, что Ибица — не место для маленького ребенка. Другие, в свою очередь, добавили, что на курорте есть отели и для семейных пар. «Думаю, все зависит от местоположения. Если это семейный отель вдали от места вечеринок, тогда они имели право поныть. Если это отель для вечеринок в Сан-Антонио, то они не могут жаловаться», — заключил один из юзеров.

Ранее британский турист, улетевший на Ибицу без жены и двоих детей, забыл четыре раза про рейс домой и был вынужден попросить деньги на новые авиабилеты в сети. От похмелья из-за круглосуточного веселья мужчина не смог вернуться домой в назначенное время: на два рейса он опоздал, а еще два — перепутал.