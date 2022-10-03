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Забывший четыре раза из-за похмелья про рейс турист попросил помощи в сети

Улетевший на Ибицу без жены и детей британский турист забыл четыре раза про рейс домой

Фото: Антон Ваганов / Unsplash

Британский турист, улетевший на Ибицу без жены и двоих детей, забыл четыре раза про рейс домой и был вынужден попросить деньги на новые авиабилеты в сети. Об этом сообщает The Express.

По сведениям издания, 36-летний Саз Исмаил, называющий себя «ходячей катастрофой», отправился на три дня на популярный молодежный курорт по приглашению друзей. Однако от похмелья из-за круглосуточного веселья мужчина не смог вернуться домой в назначенное время: на два рейса он опоздал, а еще два — перепутал.

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В результате мужчина, потративший на отдых сотни евро, попросил помощи в сети. В настоящее время он агитирует людей внести пожертвования, чтобы купить билет и наконец вернуться домой, а также заплатить большой штраф за парковку около аэропорта.

При этом путешественник отмечает, что «хорошо провел время» и Ибица ему очень понравилась. Однако в следующий раз обещает поехать отдыхать «под присмотром семьи».

Ранее в июне 33-летний британский турист оказался в реанимации после неудачного падения со скалы в море на Ибице. Отмечается, что путешественник упал на камни.

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Ксения Жарова
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