Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Британский турист неудачно прыгнул со скалы в море и оказался в реанимации

Daily Mail: турист оказался в реанимации после падения на скалы возле курорта Сан-Антонио

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

33-летний британский турист оказался в реанимации после неудачного падения возле курорта Сан-Антонио, Ибица. Мужчина, чье имя не разглашается, решил прыгнуть со скалы в море, но упал на камни, сообщает Daily Mail.

Турист прыгнул в воду между двумя закрытыми бухтами из гравия и песка, окруженными соснами, как делают многие путешественники. После инцидента были мобилизованы службы экстренного реагирования, на место происшествия прибыла полиция курорта вместе с бригадой скорой помощи.

Туриста перенесли на носилках в спасательную лодку и доставили в частную клинику Нуэстра-Сеньора- дель-Росарио на Ибице в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что британский турист устроил дебош в отеле на популярном курорте Испании, подрался с полицейскими и пошел под суд. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и хотели задержать нарушителя, однако он разбил окно и попытался сбежать. В изоляторе турист продолжал вести себя агрессивно, а когда правоохранители попытались его успокоить, он набросился на них и стал кусаться.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Названа возможная деятельность Поклонской после отставки
Оценены последствия прекращения поставок обогащенного урана из России в США
Щенок перенес операцию из-за проглоченных монет
Самый титулованный футболист «Реала» попрощался с клубом и расплакался
НАТО сочло неожиданной позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в альянс
Бывшего легионера «Зенита» обязали платить алименты на ребенка в России
Известный дизайнер нашел оригинал логотипа нового «Макдоналдса»
Посол Украины заявил о возвращении многих беженцев из Германии
Британский турист неудачно прыгнул со скалы в море и оказался в реанимации
Жену Додона вызвали в прокуратуру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.