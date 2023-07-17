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10:17, 17 июля 2023Россия

Стало известно о трех попытках ВСУ атаковать Севастополь

Baza: украинские беспилотники трижды атаковали Севастополь

Архивное фото: МЧС России

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды атаковали Севастополь. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Первая атака была предпринята днем 16 июля. Дрон ударил по зданию на проспекте Героев Сталинграда, где находятся клиника Medical On Group, диализный центр «Нефромед» и гостиничный комплекс «Атлантика». Тогда беспилотник сдетонировал на крыше здания, образовав в ней дыру размером около 30 сантиметров. В результате оказались выбиты окна.

Позже над Севастополем заметили второй дрон. Его военнослужащие сбили на пустыре у Монастырского шоссе. После там загорелась сухая трава на площади 80 квадратных метров.

Третий дрон двигался в сторону Балаклавской теплоэлектростанции (ТЭС), его удалось сбить в районе Сапун-Горы.

В результате трех предпринятых атак в Севастополе никто не пострадал, утверждает Baza.

Ранее издание Shot заявило, что ВСУ атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе.

По их сведениям, инфраструктурный объект пытался атаковать беспилотник самолетного типа — его нейтрализовали.

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    Анна Щербакова
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