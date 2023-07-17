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09:04, 17 июля 2023Силовые структуры

Сына экс-главы департамента образования Москвы арестовали за мошенничество

Сына экс-главы департамента образования Москвы Калины арестовали за хищение 40 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал на два месяца бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" судебного департамента» Романа Калину по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигурант — сын бывшего главы департамента образования Москвы Исаака Калины. Следователь настаивал на отправке Романа Калины в СИЗО, в частности, из-за того, что и у подозреваемого, и у его отца есть много неформальных связей в правоохранительных органах и других государственных структурах. Представитель ГСУ уточнил, что это может привести к оказанию давления на свидетелей и суд.

По данным следствия, в 2014 году Калина похитил более 40 миллионов рублей при поставках программного обеспечения (ПО) судебному департаменту через подконтрольную фирму «Винтегра Секьюрити». Вместе с ним по делу проходит гендиректор предприятия Тарас Пономарев. Следователи считают, что 3 сентября 2014 года Калина и Пономарев подготовили проектную и конкурсную документацию для участия в тендере для поставок ПО. Они составили документы таким образом, чтобы победила именно «Винтегра Секьюрити». В результате с компанией был заключен контракт на 196 миллионов рублей. В ноябре 2015 года департаменту поставили ПО стоимостью 67,9 миллиона рублей.

Позже выяснилось, что его реальная стоимость — 27 миллионов рублей. Остальные деньги, по данным СКР, фигуранты похитили.

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    Владимир Шарапов
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