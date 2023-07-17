Назван возможный кандидат на пост министра обороны Британии

Telegraph: новым главой Минобороны Британии может стать замглавы МВД Том Тугендхат

Заместитель главы МВД Великобритании Том Тугендхат может стать новым министром обороны Соединенного Королевства. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что ряд членов правящей Консервативной партии видят в Тугендхате «естественного преемника» Бена Уоллеса. «Серьезные времена требуют серьезного лидера. Того, кто понимает сложность военного дела и геополитику конкуренции среди великих держав», — подчеркнул один из депутатов-тори. По его словам, Тугендхат имеет боевой опыт, что «необходимо, учитывая текущий конфликт на Украине».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью. Глава военного ведомства уточнил, что полностью уйдет из политики после обновления кабинета министров. По его словам, он хотел бы вернуться к нормальной жизни после ухода с поста. «Я весьма счастлив пойти и работать в баре», — заявил он. Помимо этого Уоллес хотел бы заниматься гонками «Формулы-1» или скачками.

