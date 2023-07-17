В РСТ оценили туристическую ситуацию в Крыму после подрыва моста

Представитель РСТ Барзыкин: отели в Крыму дождутся задерживающихся из-за взрыва туристов

Отели в Крыму не станут отменять бронирования и дождутся туристов, которые не смогли приехать вовремя из-за подрыва моста через Керченский пролив. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он оценил туристическую ситуацию на полуострове.

Что делать туристам?

«Крым не перегружен в отличие от других регионов, и номерного фонда там достаточно. Тем более, если возникают вопросы, можно обратиться в штаб региона, там будут разрешаться оперативные вопросы. Уже есть опыт, когда туристы задерживались на сутки, и им продлевали срок заселения, то есть максимально шли навстречу», — объяснил он.

То же самое касается отдыхающих, которые не смогут вовремя уехать домой, добавил Юрий Барзыкин.

Тем, кто испытывает затруднения с выездом [с полуострова], проживание продлят безвозмездно Юрий Барзыкин первый вице-президент Российского союза туриндустрии

«Кроме того, есть те, кто остановился не в гостиницах, для них определены и развернуты пункты временного размещения администрацией Республики Крым. Нужно обращаться либо к своей компании, в которой приобретался тур, либо уже по месту пребывания, если возникнут какие-то проблемы», — сказал специалист.

Альтернативные маршруты

По мнению представителя РСТ, некоторые россияне могут изменить направление, и поехать отдыхать в Краснодарский край вместо Крыма. В этом случае стоит обратить внимание на небольшие курортные поселки, посоветовал он.

«Там и сейчас немало туристов. Кто-то, возможно, постарается найти место. Действительно, очень высокая загруженность, но это центры — Анапа, Геленджик, Сочи. А есть прибрежная полоса примерно в тысячу километров. Там есть курортные поселки от Туапсе до Новороссийска, есть Азовское побережье, которое более оптимально по цене, и вода там гораздо теплее», — заключил он.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристы стали отменять брони отелей в Крыму после атаки на Крымском мосту. «Аннуляций туров в Крым 17 июля больше, чем в другие дни, но их нельзя назвать массовыми. Отменяют преимущественно туры, забронированные на ближайшие июльские даты», — пояснили в организации.

Взрыв на Крымском мосту

17 июля около трех часов ночи произошел взрыв на переправе через Керченский пролив. Часть конструкции обрушилась. Россия обвинила в случившемся Украину. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что одна часть пролета в сторону Керчи разрушена полностью, ее нельзя восстановить. Также он сообщил, что опоры сооружения целы. При этом министр допустил, что дорогу для автомобилистов на переправе могут частично открыть к концу суток. Движение по обеим полосам власти хотят возобновить к 1 ноября, причем по одной из них его запустят уже с 15 сентября.