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04:05, 17 июля 2023Мир

НАТО назвали величайшей угрозой существованию человечества

Бывший эксперт СПЧ ООН де Зайас назвал НАТО величайшей угрозой существованию человечества
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас назвал НАТО величайшей угрозой существованию человечества. Об этом он написал в своей статье для Global Times.

Он заявил, что силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности. По его словам, именно сегодня важно, чтобы мировая общественность признала Североатлантический альянс угрозой миру и безопасности человечества. «Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида», — подчеркнул де Зайас.

По его словам, блок заслуживает называться «преступной организацией». Он заявил, что с 1997 года организация стала «геополитическим гигантом», который стремился подчинить себе весь мир.

Де Зайас добавил, что любой трибунал, у которого есть соответствующая юрисдикция, может судить военнослужащих альянса в соответствии с различными общепризнанными законами. Он отметил, что это возможно благодаря наличию документации многочисленных нарушений представителями сил НАТО Гаагской и Женевской конвенций.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса решили подготовиться на случай нападения России. Уточняется, что разработка планов по обороне заняла 4400 страниц. По словам генерального секретаря блока, это самые обширные оборонные планы после окончания холодной войны.

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    Марина Совина
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