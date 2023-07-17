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12:32, 17 июля 2023Силовые структуры

Украинского военного осудят за стрельбу из пушки по мирному жителю

В ДНР военного ВСУ осудят за стрельбу по мужчине из пушки бронебойно-трассирующим снарядом

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике военнослужащего 56-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Вячеслава Симбирского осудят за стрельбу из пушки по мирному жителю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной военной прокуратуре.

Его обвиняют в убийстве, жестоком обращении с гражданским населением и умышленном повреждении чужого имущества.

По данным ведомства, преступление было совершено 5 марта 2022 года в селе Георгиевка. Военный передвигался по населенному пункту на боевой машине пехоты. Заметив мирного жителя, забежавшего в дом, он выстрелил в его сторону из автоматической пушки бронебойно-трассирующим снарядом.

В результате мужчина получил серьезные ранения и скончался. Также был поврежден дом, в котором потерпевший жил вместе с женой.

Дело рассмотрит Верховный суд ДНР.

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    Елизавета Новикова
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