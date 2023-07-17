Минобороны России: «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным ведомства, взаимодействие с комплексом БПЛА позволило оперативно и точно нанести огневое поражение украинским войскам.

«Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах, но мы справились — попали», — заявил командир машины с позывным Майями.

13 июля российские войска пресекли две попытки проведения атак Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Попытки проведения атак были в направлении населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое в ДНР. Помимо того, в оборонном ведомстве добавили, что армия России отразила атаку противника на запорожском направлении.