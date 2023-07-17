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22:50, 17 июля 2023Мир

Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки

Госдеп США: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Коллективный Запад и Киев рассмотрят возможности экспорта продовольствия с Украины в условиях прекращения действия черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Он прокомментировал решение России выйти из этих договоренностей. «Посмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти способы доставлять украинское продовольствие на мировой рынок», — указал он. Блинкен не исключил, что оно может доставляться железнодорожным и автомобильным транспортом.

17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. Он уточнил, что теракт на Крымском мосту никак не влияет на решение Москвы по зерновой сделке.

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    Марина Совина
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