Информацию об экстремальной загрязненности ртутью российской реки опровергли

Роспотребнадзор опроверг информацию об экстремальной загрязненности Ангары ртутью

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области опровергло информацию об экстремальной загрязненности ртутью реки Ангары.

Данные о том, что в реке Ангаре было зафиксировано значительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ртути, появилась 14 июля в группе во «ВКонтакте» и в Telegram-канале администрации Боханского муниципального района Иркутской области.

В публикации приведено письмо от территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит–Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть–Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах. Письмо подписано начальником территориального отдела Станиславом Чернаковым и обращено к главе Боханского района Эдуарду Коняеву. В нем утверждается, что при отборе поверхностных вод из реки Ангары 29 июня был зарегистрирован один случай экстремально высокого загрязнения ртутью — концентрация составила 25 ПДК.

В публикации жителей района просят отказаться от купания и рыбалки в реке. «Главам сельских поселений рекомендовано установить аншлаги и довести информацию до населения», — говорится в посте.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 18 июля в официальной группе во «ВКонтакте» опровергло информацию об экстремально высоком загрязнении ртутью Ангары. «Полученные результаты исследований применяются для рыбохозяйственной отрасли и не представляют угрозу для населения», — пояснили в ведомстве.

Также заявляется, что управление Роспотребнадзора по региону провело исследование проб из Ангары 16, 19, 20 июня и 3 июля на водозаборе в Черемховском районе и в черте города Усолье–Сибирское. Содержание ртути в пробах воды не превышает гигиенических нормативов, заверили в ведомстве.

Утверждения о том, что в Ангаре было зафиксировано экстремально высокое загрязнение ртутью, опубликовали отдельные российские СМИ (1, 2). Ряд других изданий привел опровержение этой информации от Роспотребнадзора (1, 2, 3).

Кроме того, утверждения об экстремальном загрязнении Ангары ртутью публиковали сообщества в соцсетях (1, 2, 3).

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