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09:27, 18 июля 2023Силовые структуры

Молодая россиянка отправила видео с голым мужчиной в чат и попала под следствие

В Архангельске несовершеннолетняя сняла на видео пьяного голого мужчину и выложила в сеть

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

В Архангельске 17-летнюю местную жительницу заподозрили в нарушении неприкосновенности частной жизни 29-летнего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, весной фигурантка сняла на видео пьяного и голого гражданина, а затем отправила видео в общий чат в социальной сети. Она признала вину и рассказала, что познакомилась с нетрезвым мужчиной на улице. Он пригласил ее в гости. Тогда они вместе выпили, а после несовершеннолетняя сняла интимное видео с гражданином в туалете.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. Теперь подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

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    Екатерина Власова
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